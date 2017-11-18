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18 Kasım 2017 20:09

Kale Belediyesi’nde temel atma töreni

Kale Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin temeli Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kale Belediyesi’nde temel atma töreni

18 Kasım 2017 20:09


İçerisinde sosyal tesislerin yanı sıra 1200 kişilik düğün salonunun da yer aldığı tesislerin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kale ilçesinin Malatya’nın gözde ilçelerinden biri olduğunu ifade ederek, temeli atılan yatırımın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.


Konuşmasında gündeme de değinen Tüfenkci, bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir yandan da şer güçlerle mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduğunun da altını çizen Tüfenkci, "Özellikle birileri tarafından ’Türkiye batacak, ekonomisi batacak, üretim duracak, istihdam azalacak’ dedikçe biz onlara inat daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek biz Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Ülke olarak bu yıl güçlü bir büyümeyi yakaladıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, aynı büyüme oranlarının gelecek yıl da devam edeceğini dile getirdi.


Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Bir taraftan esnafımızı, sanayicimizi, iş adamımızı desteklerken çiftçilerimizi de desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan da tüketicilere ucuz et temin ederken, bir yandan da üreticilerimizi, besicilerimizi destekleyerek, küçük işletmelere vereceğimiz desteklerle üretimimizi de artıracağız. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, birbirimizle uğraşmayalım. Biz beraber olduğumuz sürece gençlerimize iş de buluruz aş da buluruz. İşimizi de aşımızı da büyütürüz."


Törende bir konuşma yapan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir ise ilçeye yeni bir hizmeti kazandırmanın mutluluklarını yaşadıklarını ifade ederek, "İlçe olarak gelişmemizde emeği olan Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Kale Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin temeli atıldı.




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