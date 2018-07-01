Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 18:23

Kale ilçesinden Erdoğan ve Cumhur İttifakına rekor oy

Malatya’nın Kale ilçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakına verdiği oy oranı ile ilçeler arasında rekor kırdı.

Kale ilçesinden Erdoğan ve Cumhur İttifakına rekor oy

01 Temmuz 2018 18:23


Daha önceki seçimlerde AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oylarla dikkat çeken Kale 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 90.4, Cumhur İttifakına yüzde 89.3, AK Partiye ise yüzde 80.1 oyla destek verdi. Sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "Kale ilçemizde seçim kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 90.4. AK Parti’ye yüzde 80.1, oy oranıyla sonuçlandı. Sonuçlar Kale halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Kale halkımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.


Öte yandan toplam 4 bin 461 seçmenin oy kullandığı Kale’de seçime katılım oranı yüzde 94,82 oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç