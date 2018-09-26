Kale ilçesine stadyum inşası sürüyor

Malatya'nın Kale ilçesine 500 seyirci kapasiteli stadyum inşa ediliyor. Sentetik yüzeyli olarak planlanan sahanın yapımında sona gelinirken, açılışın 2019 yılının Ocak ayı olarak planlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Yoğun çalışmalarımız neticesinde ilçemize 8 bin 30 metrekare alana sahip sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatı bütün hızıyla devam etmektedir. Ayrıca futbol sahası dahilinde ikili sporcu soyunma odaları, 500 kişilik seyircili galvanizli çelik tribün yapılmaktadır. Devam etmekte olan futbol sahası inşaatımızın maliyeti yaklaşık olarak 2 milyon TL değerindedir. 2018 yılının Temmuz ayında başlayan inşaatın %30 kısmı tamamlanmış olup, 2019 yılı Ocak ayında hizmete girecektir. Kale halkımıza, genç sporcu kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan temenni ediyorum” diye konuştu.