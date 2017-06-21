Kale’de sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor

İlçenin temiz ve modern görüntüye kavuşacağını kaydeden Akdemir, böylece sağlıklı sokaklar meydana geleceğini anlattı.

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’in tüm ilçeyi sokak sokak güzelleştiren sokak sağlıklaştırma projesi, tüm hızıyla sürüyor. İlçenin çamursuz sokaklara kavuşacağını belirten Başkan Akdemir, kilit taşı ve peyzaj yapımı çalışmalarının süreceğini belirtti.

“Modern görünüme kazanacak “

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akdemir, “Bu projeyle sokakların çamursuz, temiz, güzel ve modern bir görünüme kavuşması sağlanacak. Böylece sağlıklı sokaklar meydana gelecek" dedi.