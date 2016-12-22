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22 Aralık 2016 13:28

Kale’de yol atağı

Kale’de yol atağı

22 Aralık 2016 13:28

Kale ilçesinin karayolu sorununun çözümü için kolları sıvayan Başkan Cemal Akdemir, "İlçemiz sınırları içerisinde kalan yolda, yan yol, kavşak, refüj, alt geçit çalışmalarını başlattık" dedi.
Bir süredir Kalelilerin trafik sıkışıklığından şikayet ettiğini anlatan Belediye Başkanı Cemal Akdemir, sorunun çözümü için yol atağına giriştiklerini söyledi. Kale halkının memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Akdemir, ilçe sınırları içerisinde kalan yolda, yan yol, kavşak, refüj, alt geçit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Başkan Akdemir, Karayolları 8. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz ve Etüt Proje Başmühendisi Hülya Civelek ile birlikte çalışma yapılacak alanları yerinde inceleyerek bilgi aldı.



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