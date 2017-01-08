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08 Ocak 2017 15:36

Kale’ye 2 milyon TL’lik dev yatırım

Kale’ye 2 milyon TL’lik dev yatırım

08 Ocak 2017 15:36

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 60 dönümlük bir arazi üzerine sosyal yaşam alanı yapacaklarını ifade ederek, projenin ilçeye yeni bir soluk getireceğini ifade etti.
60 dönümlük bir arazi üzerine yaklaşık 2 milyon TL’lik bir yatırımla sosyal bir yaşam alanı yapacaklarını ifade eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, proje tamamlandığında ilçeye gelen vatandaşların hem tatil yapacağını hem de gezeceğini aktardı.
Projeyle birlikte bölge halkının da yeni bir gelir kaynağına kavuşacağını söyleyen Akdemir, projenin Elazığ- Malatya Karayolu’na yakın noktadaki Taşköprü civarında olacağını aktararak, “Projeyle birlikte söz konusu alanda mesire yerleri bulunacak. İlk etapta bin 500, bin 800 kişinin düğün yapabileceği bir salon, otopark alanı, idari bina, yürüyüş yolları, kafeler ve ahşap bir havuzdan oluşan bir alan kurulacak. Bizim amacımız Kalelilere kalıcı bir eser bırakmak, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Proje kapsamında arazi üzerinde bulunan derede ıslah çalışmalarına başladıklarını dile getiren Akdemir, çalışmaların devam ettiğini anlattı.
Söz konusu proje kapsamında alana üzerine bir de amfitiyatro yapmayı düşündüklerini söyleyen Akdemir, projenin 6 ay da tamamlanacağını aktararak, “Çalışmalarımız Kale’nin doğal yapısını bozmadan devam ediyor. İnşallah hem Malatya’mıza hem de Kale’mize hayırlı olur” şeklinde konuştu.



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