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10 Temmuz 2017 10:34

Kale’ye bağlı 6 mahalle asfaltlanacak

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ilçeye bağlı 6 mahallede asfaltlama çalışmasına başlanacağını müjdeleyerek, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kale’ye bağlı 6 mahalle asfaltlanacak

10 Temmuz 2017 10:34


Çalışma yapılacak mahalleleri inceleyen Başkan Akdemir, burada yaptığı açıklamada, ilk çalışmaların Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolunda başlayacağını ifade ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 mahallede asfalt çalışmaları için harekete geçti. Yarın başlayacak çalışmalar kapsamında ilk olarak Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolu asfaltlanacak. Kalemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Başkan Akdemir asfaltlanacak mahalleler hakkında da bilgiler vererek, “Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolu, Kale Mahalle Yolu, Bent Mahallesi Taşan Yolu, Erdemli Mahallesi Memi Ömer- Kızılalan Yolu, Darıpınar Mahalle Yolu ve Kıyıcak Mahallesi Sokak Yolları asfaltlanacak” şeklinde konuştu.




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