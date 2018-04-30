Kampüs Ligleri’nde şampiyonlar belli oldu

Futbolda gülen taraf Fen Edebiyat Fakültesi olurken basketbolda ise Spor Bilimleri Fakültesi oldu.

Futbolda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında kıyasıya bir mücadele sonucunda net bir skorla Fen Edebiyat Fakültesi şampiyon oldu. Büyük ilgiyle izlenen müsabakada Fen Edebiyat Fakültesi tecrübeli oyuncularının iyi oyunu ile müsabakayı kazandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise müsabakada erken gelen goller yüzünden tutunamadı.

Müsabaka sonrası Sağlık Hizmetleri Fakültesi Antrenör Aykut Pişkin açıklamada bulunarak “Kısıtlı kadromuza rağmen iyi hazırlandık ve finale kadar geldik önümüzdeki yıl daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum ve sporcularıma teşekkür ediyorum” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Antrenörü Mert Olgun Karataş ise “Tecrübeli oyuncularımız vardı, rakip takım centilmence oynadı kazanan biz olduk, bu zevkli mücadelelerde yer alan ve görev alan herkese teşekkür ederim, şampiyonluk için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Basketbolda Şampiyon Spor Bilimleri Fakültesi Oldu

Basketbolda final maçında ise, Spor Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında kıyasıya geçen müsabakada Spor Bilimleri 1.liği elde etti. İki takımın da önemli oyuncularının sakatlığına rağmen çekişmeli geçen müsabakada seyircilerin desteği ile müsabaka daha da heyecanlı bir atmosferde sona erdi. Oyuncuların dostluk içinde geçen turnuva sonrası samimi tavırları fairplay anlayışına ve Üniversiteye yakışır haldeydi.

Müsabakaları Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanımız Doç. Dr. İlhan Erdem ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik de izledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Bu yıl Kampüs Liglerinde iyi bir başlangıç yaptık, üniversitemizin spor çehresinde büyük değişikliklere yol açtık, tesislerimiz hiç olmadığı kadar doldu. Önümüzdeki yıl bunları bir kademe daha üste taşımak hedefindeyiz, emeği geçen tüm personele ve katılım sağlayan birimlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.