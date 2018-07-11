Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 17:32

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı

Malatya’da bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen biri askeri araç olmak üzere 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i asker 2 kişi yaralandı.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı

11 Temmuz 2018 17:32


Kaza Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 44 DM 341 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 44 JAA 107 plakalı K.G. idaresindeki askeri araca daha sonra da R.B. idaresindeki 02 BB 224 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 FY 046 plakalı otomobile çarptı. Kazada askeri aracın içinde bulunan asker M.B. ile diğer araçtaki sürücü M.G. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç