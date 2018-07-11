Kaza Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 44 DM 341 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 44 JAA 107 plakalı K.G. idaresindeki askeri araca daha sonra da R.B. idaresindeki 02 BB 224 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 FY 046 plakalı otomobile çarptı. Kazada askeri aracın içinde bulunan asker M.B. ile diğer araçtaki sürücü M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.