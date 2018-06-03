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03 Haziran 2018 15:55

Kamyon otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyon otomobile çarptı: 1 yaralı

03 Haziran 2018 15:55


Kaza, çevre yolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.B.T. yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyon iddiaya göre tali yoldan aniden önüne çıkan Ramazan Köroğlu idaresindeki 34 GD 6728 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun önüne katıp sürüklediği otomobildeki sürücü Köroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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