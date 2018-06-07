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07 Haziran 2018 12:22

Kamyon trambüs direğine çarptı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce trambüs direğine, sonra da ağaca çarptı.

Kamyon trambüs direğine çarptı: 2 yaralı

07 Haziran 2018 12:22

Kazada baba oğul yaralandı.


Kaza, sabaha karşı Malatya - Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Gezen (51) idaresindeki 34 AH 6072 plakalı kamyon Elazığ istikametinden Malatya kent merkezi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce trambüs direğine, sonra da yol kenarındaki ağaca çarptı. Feci kazada sürücü Yaşar Gezen ile oğlu Umut Gezen (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Yaşar Gezen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.




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