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21 Haziran 2017 18:15

Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kaygan zeminde yoldan çıkan kamyonetin takla attığı kazada, sürücü yaralandı.

Kamyonet takla attı: 1 yaralı

21 Haziran 2017 18:15


Edinilen bilgiye göre, kaza Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 HT 455 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.


Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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