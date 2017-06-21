Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 HT 455 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.