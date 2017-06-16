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16 Haziran 2017 18:32

Kansere yenik düşen muhtar hayatını kaybetti

Malatya’da kanser hastalığın yakalanan Yeşilkaynak Mahallesi Muhtarı Salman Alpaslan hayatını kaybetti.

Kansere yenik düşen muhtar hayatını kaybetti

16 Haziran 2017 18:32


Bir süre önce kanser olduğu öğrenilen Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi muhtarı 74 yaşındaki Salman Alpaslan tedavi için Ankara’ya gitmişti. Buradaki tedavisinin ardından Malatya’ya gelen muhtar Alpaslan’ın dün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Bu dönem muhtar seçilen Alpaslan için İkindi Namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Muhtarlar Derneklerinin başkanları, muhtarlar ve Alpaslan ailesi ve yakınları katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan’ın cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.


Milli Eğitim Müfettişi de kansere yenik düştü


Bu arada Milli Eğitim Müfettişlerinden Kaya Uluata’da hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü Elazığ’da dün vefat eden 47 yaşındaki Uluata’nın cenazesi de bugün İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi.




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