Kapatılan BDP'li eski başkan yardımcısının aracında 28 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan kapatılan BDP'li eski ilçe başkan yardımcısının aracında ele geçirilen patlayıcının miktarının 28.26 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Malatya-Elazığ yolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan ve BDP eski Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü idaresindeki 34 BZ 3354 plakalı araçta ele geçirilen patlayıcılar sergilendi.

Emniyetten yapılan basın açıklamasında ise "01.11.2018 günü saat 16:00 sıralarında ilimiz Elazığ yolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontroller neticesinde, araç İçerisinde yapılan aramada 30 paket plastik patlayıcı olduğu değerIendirilen 28.26 kg beyaz renkli madde. -2 adet alıcı ( anahtar sistemi), 1 adet üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgilerinin bulunduğu verici cihaz -5 adet elektrikli fünye ( bombayı harekete geçiren düzenek) -l adet 9 volt ve , 3 adet 1.5 volt kalem pil ele geçirilmiştir. Araç içerisinde sürücü olarak bulunan ve gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 6985 TL para, başka şahıslar adına banka kartları çeşitli kartvizitler ve cep telefonu ele geçirilmiştir. Araç ve şahıs ile ilgili olarak birimlerimizce gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Bombalı aracın bağlantıları ile ilgili Diyarbakır'da yapılan operasyonda 4 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca şüphelinin Diyarbakır ilindeki irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğüne gönderilmiş, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda (4) şüpheli yakalanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız 7.65 çapında tabanca ve Dijital malzemeler elde edilerek incelenmek üzere el konulmuş olup, olayla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Öte yandan, gözaltına alınanlardan aracın sürücüsü ve sahibi olan A.R.Ü'nin ise 2012 yılınde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde BDP İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüldüğü belirlenmişti.