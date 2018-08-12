Kapıdereliler’den, Fendoğlu’na destek ve yoğun ilgi

Burada esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan, Fendoğlu’na destek mesajı verildi.

İlçeye bağlı Kapıdere Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyarete MHP’li milletvekili Fendoğlu’nun yanı sıra Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Kamu-SEN İl Başkanı Çetin Türkyılmaz ve vatandaşlar katıldı. Burada mahalle meydanında bulunan çay ocağında sohbet eden MHP’li Fendoğlu’na destek mesajı verildi. MHP’li Fendoğlu da, Temsil noktasında mecliste kendisine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Üzüm zamanı gelirim dedim ve bende geldim sözümde durdum, her zaman geleceğim. Arkanızda değil, her dakika yanınızdayım. ’Sizleri mecliste temsil edeceğim’ demiyorum, sizleri mecliste temsil ediyorum. Sorun, sıkıntı, talep ve isteklerinizi elimden geldiğince yapacağım" dedi.

MHP’li Fendoğlu daha sonra katılanlarla sohbet etti. Sorunları ve talepleri dinleyen MHP’li Fendoğlu, kendisinin elinden gelenin fazlasını yapacağını, vatan, bayrak, millet ve ülke için ne gerekiyorsa yapacağını dile getirdi. Mahalleliler de Fendoğlu’na teşekkür ederek, kendilerinin istek ve dileklerini milletvekilliğinin yeni olmasına rağmen gerçekleştirdiğini ifade etti. "Söz namustur" diyen Fendoğlu, Doğanşehir’in meşhur elma fiyatlarının düşük fiyata satılma konusuna değindi. Bu konuyu meclise taşıyacağını cümlelerine ekledi.