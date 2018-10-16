Kaptaj yoluna kemerli köprü yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın içmesuyu kaynağı olan Kaptaj'ın ulaşımını sağlayan köprüyü yıkarak yeni bir köprü yapıyor.

Asfaltlama, prestij cadde çalışmaları, yeni yol açma, yol genişletme çalışmalarının yanı sıra Köprü sanat yapıları, menfez çalışmaları ve taş duvar işleri de yapan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi'nin de ulaşımını sağlayan köprünün yerine 7 metre yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda kemerli köprü yapıyor.

Yaklaşık 45 yıldır hizmet veren 5 metre genişliğindeki mevcut köprünün yerine daha modern ve sağlam bir köprü yapılıyor. Köprü çalışmalarının yanı sıra yol güvenliği için taş duvar örme işi de yapılıyor.

Eski köprü 1991 yılında bölgede oluşan selde tahrip olmuş, bakım ve onarım çalışmaları sonunda tekrar hizmet verir hale getirilmişti. Yapılan ölçümler ve uygulanan testlerden sonra eski köprünün miadını doldurduğu ve acilen yenisinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi modern bir köprüyü Malatya'ya kazandırıyor.