Kaptan Adem Büyük'ün galibiyet sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Büyük, geçen haftaki Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray karşısında iyi bir oyun ve net bir skorla kazandığımız içi mutluyuz” dedi.

Basın mensuplarına karşılaşmanın değerlendirmesini yapan Adem, “Galatasaray'ı tartışmaya gerek yok, kalitesini biliyoruz. Ama buraya yorgun geleceklerini biliyorduk. Kadro olarak da çok eksikleri vardı. Bunu da kendi lehimize çevirmek istiyorduk. Hafta boyunca da buna çalıştık. Galatasaray'ı böyle yakalamışken açıkçası yenmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

İyi bir oyunla galip geldiklerini belirten Adem Büyük, “İyi bir oyun ortaya koyduk ve pozisyonlar yakaladık. Her iki takım adına da iyi bir mücadele oldu. Ama ben kendi takım arkadaşlarıma ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçen haftaki maçta kötü oyundan sonra çabuk toparlanıp, Galatasaray karşısında iyi bir oyunla ve net bir skorla kazandığımız için mutluyuz” dedi.

“Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun”

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarını Galatasaray karşılaşmasında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek, “Stadımız Galatasaray maçında doluydu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da dolu olur. Takım olarak buna ihtiyacımız var. Taraftarın ne kadar itici bir güç olduğunu görüyoruz. Maç ortadaydı. Pozisyon da verdik, pozisyon da bulduk. Ama skora giden taraf biz olduk. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Birlik olduğumuz, beraber davrandığımızda sonucun bizim tarafımıza geleceğini her zaman söylüyoruz. Maçtan öncede bunu konuştuk. Takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. MKE Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin bir anlamda telafisi oldu. Galatasaray karşısında da kazanmak ayrıca keyif verici” şeklinde konuştu.