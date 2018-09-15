Kapya biber hasadı tarla günü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" Projesi, ‘Kapya Biber Yetiştiriciliği' programı kapsamında biber hasadı tarla günü düzenlendi.

Protokol ve kadın çiftçiler tarafından tarlada gerçekleştirilen biber hasadında ilk olarak konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, bu tür projelerin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek “Kadın çiftçilerimizi tarımsal yeniliklerle buluşturmak lazım. Çünkü Doğanşehir'imizin havası, suyu ve toprağı güzel, burada sebzeciliğe önem vermemiz lazım. Bunun için İl Müdürlüğümüz bizi destekleyecek, çiftçilerimiz de yardımcı olacak ve bölgemizde üretilecek yeni ürünlerle tarımımız gelişecektir” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise bakanlığın kırsal alanlardaki kadın çiftçilere yönelik olarak Malatya'da 2016 yılında ‘Çilek Yetiştiriciliğinde Kadın Eli Projesi' ile 2017 yılında da ‘Telli Terbiye Sistemiyle Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi'nin uygulandığını söyledi.

Projeler Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü arazisinde uygulandığını anımsatan Macit, bu yıl ise ‘Kapya Biber Yetiştiriciliği Projesi'nin Doğanşehir ilçesinin Savaklı mahallesinde çiftçi şartlarında uygulanmaya başlandığını belirtti. Projeye 3 köyden toplam 31 kadın çiftçinin katıldığını ve Nisan ayında, uzmanlar tarafından teorik eğitimlerin verildiğini dile getirdi. Kadın çiftçilerin demonstrasyon alanındaki üretimin her aşamasına bizzat katıldıklarını aktaran Macit, “Proje uygulamasında kullanılan fideler Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bölgemize adapte olmuş çeşitlerden temin edilmiş ve Mayıs ayının başında dikim gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kapya biberin son dönemlerde Malatya ve çevre illerinde iç piyasada oldukça fazla talep gördüğünü belirten Macit, “Kapya biber gerek taze gerekse de işlenmiş olarak değerlendirilebilen bir üretim dalıdır. Hasat sonrasında katma değerini arttırmak için üreticiler elde ettikleri ürünlerini farklı şekillerde de değerlendirebilmektedir. Salça olarak, kurutularak, közlenip salamura yapılarak ve turşusu kurularak değerlendirilebilmektedir. İç piyasada fazla talep gören bu ürününün yetiştiricilik sistemlerinin çiftçiler ve yayım elemanlarına ulaştırılması son derece önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki kadın üreticilerin işletmeleri genelde küçük aile işletmeleri şeklinde yer aldığını da kaydeden Macit, “Hasat ve bakım işlerinde bayan iş gücünün yoğun kullanıldığı kapya biber üretiminde gerekli altyapı ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi durumunda kadın üreticilerin çok büyük olmayan alanlardan yüksek gelir elde etmeleri mümkündür. Özellikle kayısı hasat ve bakım işlemleri ile farklı bir dönemde uygulanabilecek olması işgücünün daha efektif kullanılması açısından olumludur. Kadınlar sosyal yapıda kapya biber üretimi ile gelir elde edecekler, ayrıca bölgelerinde önder çiftçi olarak değerlendirilecektir” şeklinde konuştu.

Biber hasadının ardından proje ürünü biberden kadın çiftçiler tarafından yapılan biber dolması tüm katılımcılara ikram edildi.

Tarla Gününe Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ile resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, proje koordinatörleri ve kadın çiftçiler katıldı.