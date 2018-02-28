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28 Şubat 2018 11:49

Karabay’dan 28 Şubat açıklaması

Hukukçular Derneği Başkanı Necati Karabay, 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Karabay’dan 28 Şubat açıklaması

28 Şubat 2018 11:49


Dernek Başkanı Karabay yaptığı açıklamada 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, halen cezaevlerinde suçsuz yere yatanların olduğunu ifade etti. Cezaevlerinde 28 Şubat süreci nedeniyle yatan insanların FETÖ yanlısı olmayan hakimler ve mahkemeler tarafından yeniden yargılanmasını isteyen Karabay, "İslami hizmetleri ve inançları dolayısıyla 28 Şubat post modern darbecilerin, Batı Çalışma Grubunun zulmüne maruz kalan inançlı ve İslami hassasiyeti olan insanlar, darbe destekçisi polislerin işkence, kumpas ve iftirasıyla hazırlanan ifade ve sözde itirafnameler, darbe destekçisi savcıların hazırladığı iddianameler, hakimlerin verdiği kararlar ve son olarak darbe destekçisi Yargıtay üyelerinin verdiği onama kararları ile hayatlarının baharında cezaevlerine atılmışlar, halen cezaevindedirler. Bu insanlar, adil ve tarafsız ve FETÖ yanlısı olmayan hakimler ve mahkemeler tarafından yeniden yargılanmalıdırlar. Hükümetimiz bu konuda biraz hızlı davranmalı, gerekirse bu konuda bir yasa çıkarılmalıdır. Kaldı ki,28 Şubat mağdurlarını kumpasla cezaevlerine atan, FETÖ mensubu hakim ve savcılar, Yargıtay üyeleri meslekten atılmış olup, bu durum dahi Ceza Muhakemeleri Kanununda yer alan Yargılamanın yenilenmesinin bir gerekçesidir" dedi.


Karabay, darbecilere destek veren, onları ateşleyen bir de sivil ayağı, medya, siyasetçi ve iş adamlarından oluşan ayağı olduğunu da vurgulayarak, "Beşli çeteyi oluşturan TİSK, TESK, TOBB, TÜRK-İŞ ve DİSK vardı .Vural Savaş, Nuh Mete Yüksel gibi savcılar, Kemal Alemdaroğlu ve Nur Sertel gibi Rektör destekçilerini de unutmamak gerekir. Devam eden 28 Şubat darbe davasında 60 general ve askeri personel yargılanıyor ve karar aşamasındadır. Ancak yukarıda isimlerini ve mesleklerini saydığımız kişiler, medyadaki darbe şakşakçıları, sanık sandalyesine oturmadıkça, cezalandırılmadıkça, kamu vicdanı rahatlamayacaktır. Bu darbeciler ve darbe sevicileri halkımıza da hesap vermelidirler” diye konuştu.




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