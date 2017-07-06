Karadere ve Sarıkız Mahalleleri asfaltlandı

Malatya’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi her alanda gelişmesi için her türlü çalışmayı yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri de bir bir hayata geçiriyor.

Çalışmalar kapsamında Hekimhan’ın Karadere Mahallesinde 3 kilometre, Sarıkız Mahallesinde ise 2.5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Asfalt çalışmalarından mahalle yollarında yol altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ara vermeden mahalle yollarını sıcak asfalt ile kapladı.

Karadere Mahallesinin ilk defa sıcak asfalt ile tanıştığını belirten Karadere Mahalle Muhtarı Bülent Çelik, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Büyükşehir’den büyük hizmetler aldıklarını ifade eden Muhtar Çelik, “121 yıllık bir mahalleyiz. İlk defa asfalt yapıldı mahallemize. Belediye hizmetleriyle yeni tanıştık. İnsanlarımız çok mutlu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadere ve Sarıkız Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.