Karakaya baraj yolu 22 metre genişliğe çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eski Malatya'yı Karakaya Baraj Gölüne bağlayan 8 kilometrelik yolda genişletme çalışmalarının devamında asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yolu hizmete açtı.

Eski Sivas yolu olarak bilinen 2 aracın karşılıklı zor geçebildiği 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte yolun 5.3 kilometrelik bölümünde sathi asfalt, diğer geriye kalan 2.7 kilometrelik bölümünde ise sıcak asfalt serimi yaptı. Yolu Malatyalıların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya bölgesinde ayrıca Atabey İskele yolunu da genişletiyor. Ziraat Meslek Lisesi, Arıtma Tesisi gibi birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan yol, uzun vadede ulaşım planlamasında sahil yolu projesiyle birleşiyor. Bölgeye kurulan ve Malatya'nın ikinci üniversitesi olan Turgut Özal Üniversitesinin de trafik yükünü çeken yolun konforu ve güvenliği de artırılmış oldu. Yol üzerinde bulunan tarihi Demiryolu Köprüsünün de genişletilmesi için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demiryollarıyla proje çalışmalarına devam ediyor. 8 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaların bitmesiyle birlikte güzel bir yolun ortaya çıktığını söyledi.

6 metre genişliğindeki yolun22 metre genişliğine çıkarıldığını belirten Başkan Polat, “Karakaya Baraj Gölüne giden ve birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan yolumuzu standartlara uygun hale getirdik. Bunu yapmak hiç kolay olmadı. Bölgede bulunan mülk sahipleriyle görüştük. Onların bahçe sınırlarını, perde duvarlarını ve çitlerini yaptık. Sulama kanallarını yeniledik. Yolumuzun altyapısını yaptık. Bazı bölgelerde kazı ve hafriyat çalışmaları yaptık. Turgut Özal Üniversitemizin bölgeye kurulmasıyla birlikte burada bir yoğunluk olacaktı. Daha hızlı çalışarak yolumuzu Malatya'mıza kazandırdık. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.