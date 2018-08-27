Karatepe halkı hizmetlerden memnun

Karatepe Mahalle Muhtarı Gazi Yoldaş, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, “Evlerin önü sıcak asfalt ile kaplanıyor. Bu bizim için gurur kaynağı” dedi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif bölgelerinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Karatepe Mahallesi’nde de çalışmalarına devam ediyor. Karatepe Mahallesi ve mahalleye bağlı 5 ayrı küme evlerinin bulunduğu bölgede 10 km’lik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Sıcak asfalt çalışmalarının başladığı Karatepe Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetten memnun. Karatepe Mahalle Muhtarı Gazi Yoldaş, “Gördüğünüz gibi belediyemizden yeterince biz memnunuz, teşekkür ediyorum sayın başkana ve tüm ekiplerine. Hizmetler artarak devam ediyor. Genel anlamda yapılan hizmetten memnunuz. Şimdi çok daha farklı, evlerin önü sıcak asfalt ile kaplanıyor. Buda bizim için gurur kaynağı. Önceden yollarımız toprak yollardı. Sağ olsun Battalgazi Belediyesi, sayın başkanımız ve değerli ekibine ben çok teşekkür ediyorum. 4-5 yıllık dönemde gerçekten yeterince hizmete doydu vatandaş” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Yasin Kaçar ise, “Yollarımız yapılıyor. Eskiden topraktı, çamurdu, insan içinden çıkamıyordu. Şimdi ise asfalt yapılıyor, çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz Selahattin başkana” derken, Cumali Kaçar da, “Çamurdan çıkamıyorduk eskiden dışarıya. Şimdi Allah’a çok şükür belediyemiz çok güzel hizmet yaptı. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Muhtarımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Kayısılar zarar görüyordu, her yer çamur oluyordu. Buralar eskiden mahrumiyet bölgesiydi. Şuan Eskimalatya’nın Malatya’dan farkı yok. Çok memnunuz, Allah razı olsun" dedi.

Karatepe Mahallesi sakinlerinden Ramazan Kaçar ise, hizmetlerden memnuniyetini ifade ederek, “Bir hastamız olsa burada kalıyordu kışın. Belediyemize, ekibine herkese teşekkür ederiz. Başka diyeceğimiz yok, Allah razı olsun. Başkana teşekkür ediyoruz"diye konuştu.