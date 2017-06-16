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16 Haziran 2017 15:50

Karayolları Şefliğine Özkan Ayaz atandı

Karayolları 81.

Karayolları Şefliğine Özkan Ayaz atandı

16 Haziran 2017 15:50

Şube Şefi Erkan Erkmen’nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine İnşaat Mühendisi Özkan Ayaz atandı.


Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Hürrem Çapar, Malatya 81. Şube Şefliği görevine yeni atanan Özkan Ayaz ile birlikte Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Çapar, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederek göreve yeni başlayan mesai arkadaşı Şube Şefi Özkan Ayaz’ın bundan sonra Malatya’da karayollarında aktif bir çalışma içerisinde olacağını söyledi.


Yeni atanan Şube Şefi Özkan Ayaz ise Malatya’da göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumun mevzuatları ve yasal sorumlulukları çerçevesinde görevini en iyi şekilde mesai arkadaşları ile birlikte yürüteceğini ifade etti.


Vali Toprak ise göreve yeni atanan Özkan Ayaz’a hayırlı olsun dileklerini iletti ve görevinde başarı diledi.




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