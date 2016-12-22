Kardan dolayı ertelenen Amatör futbol müsabakaları bu hafta oynanacak

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Malatya il merkezi ve ilçelerdeki Amatör futbol müsabakaları bu hafta oynanacak.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(MASKF) Başkanı Seyyfullah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya il merkezi ve ilçelerdeki Amatör futbol müsabakaları geçen hafta ertelenmişti. Sahalarımızın gerekli temizliği yapıldı ve erteleme maçları bu hafta oynanabilecek” dedi.

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle saha zeminlerinin temizliği yapılamamış ve maçlar 1 hafta ileri tarihe ertelenmişti. Sahaların temizleme çalışmalarını yapan ASKF ve Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü ekipleri, sahaları müsabaka oynanır hale getirdi.

-Özdemir: “1 hafta ileri tarihe ertelendi”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MASKF İl Başkanı Seyfullah Özdemir, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya il merkezi ve ilçelerdeki Amatör futbol müsabakaları geçen hafta ertelenmişti. Sahalarımızın gerekli temizliği yapıldı ve müsabaka oynanır hale getirildi. Tüm kulüplerimize duyurulur” diye konuştu.