Kardiyoloji hastanesinin yapımı hızlandırılacak

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir ve çalışanlarını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Hastane çalışanları ve hasta yakınlarını dinleyen Fendoğlu, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr Hasan Pekdemirle bir araya gelen Fendoğlu, kardiyoloji Hastanesi’nin yapılmasını bir an önce hızlandırılmasına değindi. Daha sonra MHP’li Fendoğlu, hastane çalışanları ve durumları hakkında Turgut Özal Tıp Merkezi yeni Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur’dan bilgiler aldı. Başhekim Beytur’a hayırlı olsun dileklerini ileten Fendoğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Başhekim Beytur da, MHP’li milletvekili Fendoğlu’na milletvekilliğinin hayırlı olmasını temenni etti, başarılar diledi.

MHP’li Fendoğlu’na MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti üyeleri ve parti yöneticileri eşlik etti.