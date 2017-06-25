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25 Haziran 2017 23:19

Karı-kocayı kaza ayırdı

Malatya-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Karı-kocayı kaza ayırdı

25 Haziran 2017 23:19


Edinilen bilgiye göre, Malatya-Sivas karayolu Dilek yol ayrımı yakınlarında, Muharrem Demirhan (55) yönetimindeki 44 FS 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra durabilen araçtaki sürücü Muharrem Demirhan ile emekli öğretmen eşi Leyla Demirhan (53) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Leyla Demirhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Muharrem Demirhan ise ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.




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