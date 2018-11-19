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Kavacık Mahallesinin çehresi değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kavacık Caddesinde sürdürdüğü değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.


Cadde ve sokak rehabilitasyonu konusunda Malatya'da çok önemli işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı programı içinde yer alan Kavacık Caddesini Malatya'ya yakışır bir hale getirdi.


Yıldıztepe Mahallesi sınırlarında bulunan Kavacık Caddesinde düzenleme çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmaları yapıldı. Yeşilçam Caddesiyle birleşen cadde, yeni görünümüyle büyük beğeni topladı.


Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kavacık'ta ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Yıldıztepe Mahallesinin önemli derecede ulaşım yükünü taşıyan cadde Çevre Yolu ile Yeşilçam Caddesini de birbirine bağlıyor.


Bölgenin değeri arttı


Bölge sakinleri de yapılan düzenleme çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

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