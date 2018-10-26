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Kavak Caddesi Malatya'ya yakışır hale geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kavak Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamladı.


2018 yılı içerisinde birçok caddede prestij cadde çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Tandoğan Mahallesi sınırlarında bulunan Kavak Caddesini, Malatya'ya yakışır bir hale getirdi.


1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesinde altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.


Malatya'da nüfusu hızla artan bölgelerden biri olan Tandoğan bölgesinin ulaşım yükünü çeken Kavak Caddesi'nde son olarak aydınlatma direkleri elektrik hatlarına bağlanırken, caddede aynı zamanda peyzaj çalışmaları da yapılıyor.


Düzenlemeler büyük değer kattı


Düzenleme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Kavak Caddesindeki değişim bölge halkını da mutlu etti. Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

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