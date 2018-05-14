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14 Mayıs 2018 19:39

Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı

Malatya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 18 yaşındaki genç, aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı

14 Mayıs 2018 19:39


Olay, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Değer Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında olay yerinden geçen 18 yaşındaki Kerim A., kavgayı ayırmak isterken bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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