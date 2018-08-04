Kaya, YKS sonuçlarını değerlendirdi

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sayısal verilerin geçen seneye göre oranladığında çok ciddi değişiklikler olduğunu ifade eden Kaya, "Sınava giren aday sayısı geçen seneye oranla bu sene 200 bin gibi bir artış göstermiştir. Sınavı geçerli sayılan aday sayısı ve 180 üstü puan alan aday sayısında gözle görülür bir gerileme fark edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sonuçlara göre 4 yıllık bir fakülte puanı alamayan öğrenci sayısının 960 bin civarında olduğunu kaydeden Kaya, ’Bu oran geçen sene 520 binlerdeydi.Puanı geçersiz sayılan öğrenci sayısının da 40 binlerde olduğu görülmektedir.Bu durum eğitim sistemimizde, öğrencilerimizin matematik ve fizik testinde 0.5 netlere kadar düştüğünü gösteriyor. Bu arada öğrencilerimiz başarı sıralamalarının çok geride olduğunu ve geçen seneye oranla aynı puanda olan özellikle sayısal ve eşit ağırlıkta fark olduğunu dile getirmektedirler.Dolayısıyla öğrencilerimiz tedirginlik duymamalıdırlar.Çünkü ÖSYM bu yıl geçen yıldan farklı olarak, matematik çözüp fen yapmayan eşit ağırlık öğrencisini sayısal sıralamaya dahil etmiştir" şeklinde konuştu.

Öğrencilere tercih konusunda tavsiyelerde bulunan Kaya, ’Tercih yaparken acele etmeden, kendi sıralamalarının üst puanlarındalarsa 10-15 bin öncesinden başlayarak yine aynı şekilde sıralamalarının 10-15 bin altına kadar düşürek tercihlerini geniş tutmalarıdır" diye konuştu.

Kaya, sınavın hayatın sonu olmadığını da vurgulayarak YKS’nim sadece öğrenciler ve veliler için büyük önem arz ettiğini söyledi.