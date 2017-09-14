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14 Eylül 2017 12:10

Kayaarası Kanyonuna ziyaretçi akını

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan Kayaarası Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Kayaarası Kanyonuna ziyaretçi akını

14 Eylül 2017 12:10


Arapgir ilçe merkezine 5 kilometre uzaktaki kanyon, özellikle hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgisini görüyor. Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor. Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.


Yaz aylarında günde yaklaşık iki bin kişinin ziyaret ettiği 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyon ziyaretçilerine, doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.Ayrıca her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist, muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasında zipline yapma fırsatı buluyor




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