Malatya'nın Arapgir ilçesindeki reyhan tarlaları arasındaki Kayaarası Kanyonu'nda yaza veda kampı düzenlendi.

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında yer alan ve Meydan köprüsü manzarası bulunan Kayaarası Kanyonu'nda iki gün süren kamp ile yaza veda etti. Arapgir Belediyesi'nin kanyanda oluşturduğu kalıcı kamp yerinde iki gün süren etkinliği değerlendiren Dernek Başkanı Bayduz, kanyonun temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Bayduz organizasyondan dolayı son derece memnuniyet duyduklarını belirterek, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.