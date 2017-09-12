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12 Eylül 2017 21:18

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

12 Eylül 2017 21:18


Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi’nde kayalıklara çıkan 3 keçi 3 gündür bölgede mahsur kalınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik yürüyüş ile olay yerine ulaştı.


Keçileri kayalıklardan kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklara çıktı. Zorlu geçen kurtarma operasyonu sonucunda yaklaşık 2 saatlik çalışma ile keçiler 3 günlük esaretin ardından kurtarıldı.




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