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29 Haziran 2018 18:01

Kayapınar öğrencilere başarılar diledi

2018-2019 eğitim öğretim dönemi TED Malatya Koleji müdürlüğü için sözleşme imzalayan Koç Vakfı PDR öğretmeni İbrahim Kayapınar üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Kayapınar öğrencilere başarılar diledi

29 Haziran 2018 18:01


Kayapınar, açıklamasında, “Hiç bitmeyecek gibi görünen aylar geçti, sınav zamanı geldi. İyisiyle kötüsüyle, sevinci üzüntüsüyle her koşulda yaşama tutunurken çalışmaya devam ettiniz. Hem yüreğiniz, hem de beyninizle belirlediğiniz hedef için koşturdunuz. Ortaya koyduğunuz azim ve kararlılıkla gurur kaynağımız oldunuz. Unutmayın son sınıfa gelene kadar pek çok sınava girdiniz. Her birinden yeni şeyler öğrenerek ve güçlenerek çıktınız. Ne ile karşılaşırsanız karşılaşın; sınavların zor soruları herkes için zor; kolay soruları ise herkese kolaydır. Zor soruyla kolay sorunun da aynı puan değerine sahip olduğunu bilmenizde fayda var. Sorularla inatlaşmadan, moralinizi bozmadan, sonuna kadar elinizden gelenin en iyisini yapmanız sizleri mutlu sona götürecektir. Daha iyisini yapabilirdim-daha çok çalışabilirdim; ya yapamazsam-ya iyi geçmezse gibi olumsuz düşünce kalıplarına hiç gerek yok. Umut yüreğinizde, gülen yüzünüzde, daima düşünen zihninizde. Başarılarınızı hatırlayın ve kendinize güvenin. Olumlu düşünün, yapabileceğinize inanın. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize yürekten bol şans ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.




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