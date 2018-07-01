Kayapınar’dan sınav sonrası tavsiyeler

Öğrencilere yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri önerisinde bulunan Kayapınar, “Sevgili öğrenciler, sonunda sınav bitti, hepinize çok geçmiş olsun. Şimdi tatil zamanı. Çok uzun zamandır erteleyip yapamadığınız etkinlikleri yapmak için bolca zamanınız var. Bir yandan dinlenirken, bir yandan da tercihler için hazırlanmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Cevap kağıdına internet üzerinden ulaşım sağlanabilecek olup, 31 Temmuz’da açıklanacak olup sonuç belgeleri de ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden temin edilebilecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili şu hususları bilmenizde fayda var. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-YYT) hesaplanmayacak yani OBP eklenmeyecektir. Sayısal(SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık(EA) ve Dil (D) puanı 180’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanı hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan , hesaplanmayan veya 150’nin altında olan adayların AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav yerleştirme hesaplanmayacaktır. Tercih dönemi Ağustos ayında yapılacak olup değişen puan türleri yerine başarı aralığını düşünmek daha doğru olur. Tercih etmeyi düşündüğünüz Yüksek Öğretim Programı ile ilgili özel koşulları ilgili kılavuzdan mutlaka okumalısınız. Özellikle Tıp ve Hukuk fakültelerinin başarı sırası koşulu üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Puanlarda yükselme varsa herkesin puanı yükseliyor, düşme varsa herkesin puanı düşüyordur. Tercih sıralamasında ele alınacak asıl veri başarı sırasıdır. Gitmek istediğiniz üniversite ve bölümü iyice araştırın. Tercihlerinizi sıraya koyarken, okumayı istediğiniz üniversite ve bölüm en üstte olacak şekilde yer almalıdır. Tercih sıralaması yaparken önce hayal ettiğiniz bölüm ve üniversiteyi, sonra gerçekliğinize en uygun olanı, en sona da ne olursa olsun garanti olan yerleri yazmalısınız. Yazılan en son bölüm dahi, kazanıldığında hayal kırıklığı yaratmayacak, gidebileceğiniz yerleri içermelidir. Başarı sırası yüksek diye üst sıralarda yazmak doğru değildir. Kontenjanlar açıklandığında önceki yıllar arasında kontenjanları karşılaştırmanızda fayda var. Bulunduğunuz başarı sırasının 1/2 katı kadar üstten, iki katı kadar aşağıdan tercih yapmak garanti tercih demektir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi sitesi olan yokatlas.yok.gov.tr adresinde yeralan Tercih Sihirbazı ile seçimlerinizle ilgili araştırma yapıp klavuzda yeralan özel koşulları incelemeniz işinizi kolaylaştırır. Lütfen önceki yıllara dair veriler varsa kontrol edin. Kontenjanların artması veya o bölümün yeni açılması girme olasılığınızı artıracaktır. Aternatif bölümlere de bakmanız sizi bir adım daha sonuca yaklaştırır. Bilmelisiniz ki, sağlıklı mesleki tercihler yapmak önce araştırmayla başlar” diye konuştu.