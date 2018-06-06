Kayıhan bir dönem Malatyaspor’u da çalıştırdı

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Ümit Kayıhan, bir süredir zatürre nedeniyle tedavi gördüğü İzmir’deki bir hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan Kayıhan, kariyerini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giyen Kayıhan, daha sonra Eskişehir ve Kuşadasıspor’da forma giydi.

Kayıhan, Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam son olarak 2013 yılında Altay’ı çalıştırdı. Malatyaspor’da 2014-2015 Süper Lig futbol sezonunda Ziya Doğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve küme düşmeme mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımı son haftaya kadar başarılı bir şekilde taşıyan Kayıhan, aynı sezon takım küme düşünce görevinden ayrılmıştı.