Kayıp gencin 2 aydır izine rastlanılmadı

Darende ilçesinde 13 Mart 2018 günü akşam saatlerinde Hacılar Sıragöz Mahallesi’ndeki evinden çıkan Selimcan Kelleci’den (21) henüz bir haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine yapılan aramalarda jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini bulmuş ve aramalar bu yöne kaydırılmıştı. Ancak burada yapılan tüm arama tarama çalışmalarına rağmen gence ait bir ize ulaşılamadı.

2 ay sonra Tohma Çayı’nda ara verilen aramalara yeniden başlanıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, suda kapsamlı arama başlattı. Her noktayı didik didik arayan ekipler şu ana kadar bir bulguya rastlamadı. Aramaların devam edeceği öğrenildi.