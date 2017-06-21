Kayısı ihracatçıları Vali Toprak’ın başkanlığında toplandı

Malatya Ticaret Borsasında yapılan toplantıda kayısıda ortak fiyatın ne kadar olması gerektiği görüşüldü.

Vali Toprak’ın başkanlığında yapılan toplantıya Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve kayısı ihracatı yapan firmaların yetkilileri katıldı.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, bu yılki tahmini rekoltesi 672 bin 67 ton olarak açıklanan kayısının üreticiden tüccarlara tüccarlardan da yurt dışına hangi fiyattan satılacağı ve üreticilerin emeklerinin karşılığının alınması için ne gibi önlemlerin alınacağı masaya yatırıldı.

Toplantıdan sonra bir değerlendirme yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kayısı rekoltesinin bu yıl yüksek beklendiğini ifade ederek, dolu nedeniyle zarar gören kayısıların meyve suyu firmalarına iyi fiyatlarda satılmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Rekoltenin iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Toprak “Eğer bir kayıp olursa buradaki kayıp hem üreticimizin hem tüccarımızın hem de ilimizin kaybı olacaktır. Kayısımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Vali Toprak, toplantıda, yeni sezonda kuru kayısının üreticiden ortalama 7-7,5 TL arasında alınması, yurt dışına da ortalama 3,50 dolardan satılması yönünde görüş çıktığını belirterek kayısı piyasasını regüle edecek yapı olan lisanslı depoculuğun da ivedilikle oluşturulması gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsa Başkanı Gürsel Özbey ise, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, kayısıdaki fiyat istikrarsızlığına dikkat çekti. Özbey, “Kuru kayısı fiyatlarındaki dalgalanmalar pazarlama şirketlerinden çiftçilere kadar tüm kanal elemanlarını olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenden dolayı kayısıda fiyat istikrarını yakalamamız lazım” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit de, tadı ve aromasından dolayı dünyanın Malatya kuru kayısısına muhtaç olduğunu belirterek, “Çin, Özbekistan, İran ve yoğun olarak kayısı yetiştiren diğer ülke kayısılarının lifsiz ve aromasız olması nedeniyle kayısımıza rakip olamıyorlar. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Vergi Dairesi Başkanı Poyraz ise, son dönemde Şire Pazarında yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ve denetimler sonucunda 200’e yakın yeni vergi mükellefiyeti tahsis ettiklerini belirterek, ihracatçıların bu sayede ortak irade ile yüksek fiyatta kayısı satabileceğini kaydetti.

Toplantıya katılan ve görüşlerini ileten bazı ihracatçılar ise 2017 yılı kayısı sezonunda 2007 yılı kayısı sezonunda olduğu gibi taban fiyat uygulaması için ortak bir karar ve taahhüde varılması gerektiğini aktarırken bazı ihracatçılar da kayısının pazarlama sorununun çözümü için düşük ppm kükürt içeren kayısıların üretilmesi gerektiğini belirttiler.

Bu şekilde Malatya kayısısının Çin, Hindistan, Malezya, Japonya ve diğer uzakdoğu ülke pazarlarına rahatlıkla girilebileceğini, üretim fazlası olan kayısıların bu pazarlara satılabileceğini ve fazla arzın fiyat istikrarsızlığını önleyeceğini aktardılar.