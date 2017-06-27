Kayısı üreticilerinde çözüm bitmiyor

Türkiye’deki ve dünyadaki kayısı üretiminin önemli bir bölümünün sağlandığı Malatya’da, ürününü daha yüksek fiyattan satmak isteyen üretici, çözümü şehirlerarası yolların kenarına tezgah açmakta buldu.

Hasadı yapılmış sararmış kayısıları Malatya- Ankara yolu üzerindeki Tavşan Tepe mevkinde açtığı tezgahta 6 TL’den satışa sunan üretici Tugay Özdemir, kazancından memnun olduğunu söyledi.

Üretici Özdemir’in tezgahında sadece kayısı bulunmuyor. Kayısının her çeşidinin hediyelik hali, Yeşilyurt kirazı ve karpuz da şehirlerarası yolda gelip geçen yolcuların beğenisine sunuluyor.

“Kayısının kilosu 6 liradan satıyoruz”

Tezgahtaki kayısının kendi bahçesinin ilk mahsulleri olduğunu söyleyen Tugay Özdemir, “Kayısıları hemen buranın arkasında bulunan kendi bahçemizden topladık. Kayısılarımızın bir bölümünü silkeledikten sonra burada tezgahta satıyoruz. Yolculuk esnasında görüp, dikkatini çeken yolcular gelip tezgahımızdan alışveriş yapıyor. İşlerimiz Allah’a şükür iyi. Kayısının kilosu 6 liradan satıyoruz” dedi.

“Kayısı dışında Malatya Yeşilyurt’un kirazını da satıyoruz”

Özdemir, tezgahta kayısı dışında başka meyveler de sattığını ifade ederek, “Burada kayısı dışında Malatya Yeşilyurt’un kirazını da satıyoruz. Onun dışında yine Malatya kayısısının hediyelik paketteki şeklini de satıyoruz. Birde karpuz var. Bu meyveleri satıyoruz. Bittikçe tazelerini ekliyoruz. Vatandaşın ilgisinden memnunuz” diye konuştu.