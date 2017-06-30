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30 Haziran 2017 12:13

Kayısı üreticilerinden ‘susuzluktan ağaçlarımız kurudu’ iddiası

Malatya’da bazı kayısı üreticileri, Çat Barajındaki suyun yetersiz olduğunu iddia ederek, bundan dolayı kayısılarının kuruduğunu ileri sürdüler.

Kayısı üreticilerinden ‘susuzluktan ağaçlarımız kurudu’ iddiası

30 Haziran 2017 12:13


Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesinde yaşayan kayısı kayısı üreticileri, Malatya’nın tarımsal sulamasında önemli bir yer tutan Çat Barajı’nın kuruduğunu savunarak, ilçede bulunan binlerce kayısı ağacının sulanamadığı için kurumaya başladığını, ağaçların üzerinde bulunan meyvelerin de buruşup dökülmeye başladığını iddia ettiler.


Hasattan umudunu kestiklerini söyleyen üreticiler, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istediler.


Mağdur olduklarını söyleyen üreticiler, tek gelirlerinin kayısı olduğunu ifade ederek, sorunlarının çözülmemesi durumunda haklarını aramaya devam edeceklerini dile getirdiler.




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