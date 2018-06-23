Kayısı üreticilerine ‘Ağustosböceği’ uyarısı

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentte özellikle Battalgazi, Kale, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde kayısı bahçelerinde zarar oluşturan Ağustosböceğinin, üreticiler açısında sıkıntılı ve potansiyel bir zararlı olarak görüldüğü belirtildi. Bu sorun ile ilgili olarak üreticilerin çok yoğun bir şekilde İl Müdürlüklerine müracaat ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube müdürlüğü teknik elamanlarının, yerinde yaptıkları bahçe kontrollerinde, üreticilerimizin, mücadele zamanını doğru bir şekilde tespit edemediği görülmüştür. Etkili bir mücadele için zararlının biyolojisinin takip edilmesi çok büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyük Kara Ağustosböceği hakkında detaylı bilgilerin verildiği açıklamada çiftçilerin bu zararlı ile mücadelesi için yapılması gerekenler de dile getirildi.

2 aşamalı olarak yapılması önerilen önlemler ise şu şekilde açıklandı:

“Kültürel Önlemler: Mekaniksel Mücadele, Ağustos böceklerinin yumurta bırakarak oluşturduğu zararı önemli oranda azaltmaktadır. Bu amaçla öncelikle Ağustosböceklerinin yumurta bırakma döneminde bahçe içinde veya kenarındaki yabancı otlar biçilmemeli veya şeritler halinde bırakılmalıdır. Yumurta bırakma dönemi tamamlandıktan sonra yumurta bırakılmış otlar biçilmeli ve imha edilmelidir. Bu yöntem hem zararını azaltma hem de sonraki yılların yoğunluğunu düşürme yönünden önemlidir. Erginler yumurta koymak için kabukları soyulmuş kuru kavak dallarını daha çok tercih ettiği, bu nedenle zararlının yumurta bırakma sürecinde, kabukları soyulmuş kavak dallarının bahçenin birçok yerine toprağa sokulmasının ve yumurta açılımından önce bahçeden uzaklaştırılması önerilebilecek bir önlemdir.

Ergin çıkışının yoğun olabileceği yıllarda, ergin çıkışına yakın veya ergin çıkışı periyodunda toprağın sürülmesi, toprak içerisinde bulunan ve çıkışa yakın olan nimf yoğunluğunun düşmesinde etkili olmaktadır. Bunun için iklime de bağlı olarak Haziran ayının 3. Veya 4. haftasında toprağın bir kez 10-15 cm derinlikte sürülmesi alınabilecek en etkili kültürel önlemdir. Biyolojik mücadele, Kayısı bahçelerinde kümes hayvanlarının bulundurulması bu zararlının, popülasyonunun düşürülmesinde çok etkili olacaktır.”