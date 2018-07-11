Kayısıda mobil sınıflama ve kasalama dönemi

Kullanılmaya başlanan makine ile daha verimli hasat dönemi geçiriliyor.

Öğretim Görevlisi Sıddık Doğan’ın tasarladığı özel makine ile her türlü arazide çalışma imkanı sunulurken, hem işçi sayısını yüzde elli azaltması hem de hasat süresini kısaltılarak kayısı üreticilerinin işi kolaylaştırılıyor. Kayısıları çöplerden de arındırılan makine, hasadı kurutulmaya hazır hale getirerek, hem maliyeti azaltıyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

Kayısıda hasat zamanı yaşanan zorluklardan dolayı böyle bir makine yaptıklarını ifade eden Doğan, “Kayısının layık olduğu yere gelmesi için topal ayaklarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Mekanizasyondan çok geç kalmışız. Kayısı da ilk önce sadece sirkeleme makinemiz vardı, ikincisi ise biz bu yaptığımız makine. Bunun hızlıca Malatya’ya yerleşmesi gerekiyor” dedi.

Makinenin özellikleri hakkında da bilgi veren Doğan, “Artık insanların gelir düzeyi artığı için bu işin cazibesi kaçtı. Artık işçi gelmek istemiyor yevmiyeler çalışılan işin karşılığı değil ve birçok sorunu var. Bu sorunları ortada kaldırmak üretecinin bu dönemde sıkışmadan ekonomik olarak güçlü bir şekilde yeni sezona girebilmesini sağlamak ve aynı zaman kayısısını en güzel şekilde yapmak için biz bu makineyi yaptık” şeklinde konuştu.

Bu sistemin fabrikalarda sabit olarak kullanıldığını da ifade eden Doğan, “Yaptığımız bu makine bahçede hizmet veriyor. Kayısının en büyük işçiliğinden biri kaysının kasalamasıdır, bunu da artık bu makine yapıyor. Yaklaşık 13 kişi ile hasat ettiğiniz ürünü bu makine ile 2-3 katı daha fazla yapma olanağını sağlıyor. Bu da hasat süresi 15 iken 7 güne düşürüyor. Her açıdan büyük avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise son yıllarda Malatya’da kayısı üretim maliyetlerini artmaya başladığını kaydederek, "Bu üretim maliyetlerin için de en büyük payı da işçilik giderleri tutmakta. Bu işçilik giderlerin azaltılması için bu makine önem taşımamaktadır. Son yıllarda Malatya’da kayısıda mekanizasyonun artığını görüyorum ama bu yeterli değil. Bu artışın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.