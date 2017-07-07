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07 Temmuz 2017 14:29

Kayısının Avrupa’dan vize alması Malatya’da olumlu karşılandı

Malatya kayısısı 3 yıldır beklediği Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini nihayet Avrupa Birliği’nden alırken kayısı üreticileri ve ihracatçılar kayısının Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini almasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Kayısının Avrupa’dan vize alması Malatya’da olumlu karşılandı

07 Temmuz 2017 14:29


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini almak için Malatya’nın yoğun mücadeleler verdiğini ifade ederek, “Nihayet bu gerçekleşti. Bundan dolayı mutluyuz. Kayısı artık AB sınırları içerisinde hiçbir kısıtlamaya uğramadan satılacak. Bunun yanında artık hiçbir ülke Malatya kayısısını sahiplenemeyecek. Avrupa da artık Malatya kayısısının değerini bilecek ve ona göre tüketecek” diye konuştu.


Bundan sonra şehirdeki herkese büyük görevler düştüğünü aktaran Özbey, “Bu belgenin kıymetini bilerek atağa kalkacağız ve kayısımızın tanıtımını artıracağız. Ben bu noktada Avrupa Coğrafi İşaret Belgesinin Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Avrupa Coğrafi İşaret Belgesinin alınmasından memnun olduklarını aktaran kayısı üreticileri ise, Malatya kayısısının kalitesinin artık tescillendiğini kaydederek, bunun Malatya için faydalı olacağını aktardılar.


Belge ile başka yerlerde yetişen kayısıların Malatya kayısısı olarak satılmayacağını dile getiren üreticiler, yerelde de yetkililerden kayısı için destek istediler.


Belgenin kayısı için önemli ancak yeterli olmadığını söyleyen ihracatçılar ise, kayısı piyasasının daha çok genişletilmesi gerektiğini belirterek Avrupa Coğrafi İşaret Belgesinin Malatya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ettiler.




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