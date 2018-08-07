Kayısıya sıkı takip

Bu kapsamda şuana kadar 228 adet kantar ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan Malatya kayısısının hak ettiği değerden işlem görmesi ve üreticinin emeğinin karşılığını alması adına 2018 yılı Kayısı Eylem Planı açıklandı. Bu önlemler kapsamında Malatya Şire Pazarında oluşabilecek bazı tehditlerin ortadan kalkması için Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınacağı, Kırsal kesim Mahallelerde Kayısının Alımı- Satımı sırasında tartılardaki hilelerin ortadan kaldırmak için de İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Kayısı Eylem Planı kapsamında, Malatya merkez ilçeleri başta olmak üzere Hekimhan, Kuluncak ve Darende İlçelerinde denetimler gerçekleştirildi. Emniyet ve Jandarma ekipleri nezaretinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli tarafından kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetimleri kapsamında 213 iş yerinde toplamda 228 adet kantar ve tartı aletlerinin denetimi yapıldı.

Denetimlerde 206 adet kantar ve tartının uygun olduğu belirlenirken 22 adet kantar ve tartının ise uygun olmaması nedeniyle iş yeri sahiplerine ‘Ölçüler ve Ayar Kanunu’ gereği İdari yaptırım kararı uygulandı.

Belirlenen Kayısı Eylem Planı kapsamında kontrollerin merkez ve tüm ilçelerde aralıksız devam edeceği belirtildi.