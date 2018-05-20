Kayısıyı dolu vurdu

Akçadağ, Kale ve Hekimhan ilçeleri ile çevre bölgelerde etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı ağaçları büyük ölçüde zarar görürken, dolunun etkisiyle dallarından kopan kayısı çağlaları ağaç diplerine düştü.

Akçadağ ilçesinde ciddi bir zararın olduğunu belirten kayısı üreticisi Hasan Şahin, “Akçadağ kırsal kesimlerde büyük zarar var. Çevre köylerde de durum aynı, dondan korkuyorduk, donu atlattık bu seferde dolu vurdu. Devletin yardım elini uzatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçedeki kayısı üreticilerini kara kara düşündüren dolu yağışının ardından, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğünce tespit çalışmalarının yapılacağı ve zararın rapor edileceği öğrenildi.