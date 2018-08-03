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03 Ağustos 2018 11:42

Kaymakam Erdem ilçe esnafını ziyaret etti

Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Erdem ilçe esnafını ziyaret etti

03 Ağustos 2018 11:42


Cadde üzerinde bulunan vatandaşlarla oturarak bir süre sohbet eden Kaymakam Erdem vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.


Burada konuşan Erdem, “Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genelde her hafta cuma günleri bir mahallemizi ziyaret ederek mahallenin taleplerini mahalle halkından ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaşması hususunda kurum amirlerimiz ile beraber mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu haftaki ziyaret adresimiz ise esnaflarımız oldu. Değerli esnaflarımızın taleplerini dile getirmelerini istiyorum. Dile getirilen talepleriniz not alınıp gerekli kurumlarla yazışma yapılarak çözüme ulaşması için çalışma yapılacaktır. Fakat belirtilen taleplerin bazılarının kısa zamanda bazılarının ise zaman alarak çözüme ulaşacaktır” diye konuştu.




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