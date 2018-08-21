Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 13:19

Kaymakam Erdem trafik denetimine katıldı

Kuluncak ilçesinde trafik denetimlerinde katılan Kaymakam Mehmet Erdem, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Kaymakam Erdem trafik denetimine katıldı

21 Ağustos 2018 13:19


İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında kara yollarında gelebilecek olan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim” sloganıyla başlatılan kırmızı düdük uygulaması kapsamında Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem araç sürücülerini bilgilendirirken araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük verdi.


Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Kırmızıdağ, Kuluncak kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti.


Burada polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Erdem araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye etti.


Kaymakam Erdem, daha sonra ise tatil için Kuluncak ilçesine gelen vatandaşlara iyi bayramlar dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç