Kaymakam Erdem trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında kara yollarında gelebilecek olan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim” sloganıyla başlatılan kırmızı düdük uygulaması kapsamında Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem araç sürücülerini bilgilendirirken araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük verdi.

Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Kırmızıdağ, Kuluncak kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Erdem araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Kaymakam Erdem, daha sonra ise tatil için Kuluncak ilçesine gelen vatandaşlara iyi bayramlar dileklerini iletti.