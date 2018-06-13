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13 Haziran 2018 17:05

Kaymakam Erdem’den şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Erdem’den şehit ve gazi ailelerine ziyaret

13 Haziran 2018 17:05


Ziyaretlerde, şehit ve gazi aileleri ile sohbet eden Kaymakam Erdem, ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlere Kaymakam Erdem ile birlikte, Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Adem Çakır, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Kırmızıdağ eşlik etti.


Ziyarette konuşan Kaymakam Erdem devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti. Erdem, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyleyerek, “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız” dedi.


Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdem, gazilere de hayırlı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.




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