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Kaymakam Özdemir, Hasançelebinin sorunlarını dinledi

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ilçeye bağlı Hasançelebi Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.


Hasançelebi mahallesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, başta genel güvenlik ve asayiş konuları, mahalledeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim sağlık olmak üzere Hasançelebi'nin ihtiyaç ve sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Özdemir, sorunları yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirterek, Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için bütün kurum müdürlerimiz ile bugün sizlerin misafiriyiz. Birebir sorunları, istekleri ve önerileri ilk ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturmak için vatandaşlarımıza hizmet verme anlayışındayız. İlçe menfaati için hep birlikte çalışmalıyız. Halkımızın sorunu bizim sorunumuzdur. İlçemiz için elimizden gelen her şeyi hukuk çerçevesi kapsamında yapmaya hazırız. İlçe halkına kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

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