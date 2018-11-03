Kaymakam Özdemir, muhtarlar ile toplantı yaptı

Hekimhan Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim sağlık olmak üzere Hekimhan'ın ihtiyaç ve sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Özdemir, Kaymakamların devletin vatandaşa yönelik olan hizmetlerine aracılık eden kamu görevlileri olduğunu ifade ederek, “Bu anlamda hepimizin vatandaşa karşı tüm Hekimhanlı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı anayasamızdan kanunlardan almak suretiyle devlet büyüklerimizin de çizdikleri yol haritasına bağlı olarak vatandaşa, vatandaş odaklı ve vatandaşlarımıza dokunabilecek hissiyatlarını alabilecek ve vatandaşlarımızın sorun istekle ve taleplerine merhem olabilecek şekilde çalışmalarımızı hep birlikte yönetmemiz ve yönlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleme adına toplandıklarını kaydeden Özdemir, “Kurum amirlerimizle size baktığımızda evet, idarenin temel taşısınız en ücra noktasındaki sesi ve temsilcisisiniz. Birazda vatandaşın halinden anlayabilmek vatandaşın hissiyatına alabilmek vatandaşın dile getirdiği konular üzerinde daha fazla yoğunlaşabilmek ve vatandaşımızın sosyal refahını huzurunu mutluluğunu emniyeti güvenliğini iyi bir şekilde ortaya koymaktır” diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da katıldı.